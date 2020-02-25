Декан экономического факультета университета Мурад Исаев открыл презентацию и поприветствовал студентов, подчеркнув, что кроме учебного процесса нужно заниматься практикой. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале открылась первая бизнес-школа «БИСОМ»
- Автор Мадина
- 25 февраля, 2020. Вторник 09:14
19 февраля в актовом зале экономического факультета Дагестанского государственного университета в Махачкале прошло представление и презентация первой бизнес-школы «БИСОМ».
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