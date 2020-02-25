Речь идёт о дороге, протяженность которой составляет практически 6 км, и идущей от федеральной трассы Р-215 «Астрахань-Махачкала». Потребность строительства дороги состоит в том, что весь поток грузов в порт проходит через городские улицы. Из-за этого часто возникают пробки. А благодаря строительству дороги увеличится число транспортных грузов и сократится время их проезда.
В Махачкале запланировали построить новую дорогу, ведущую к морскому порту
- Автор Габи
- 25 февраля, 2020. Вторник 09:07
В Махачкале планируют построить дорогу, ведущую к морскому торговому порту от федеральной трассы.
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