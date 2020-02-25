Заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов и заместитель мэра Запир Алхасов поздравили гостей от имени правительства республики.
Как отметили многие, концерт стал замечательным признанием в уважении и любви к защитникам Отечества от женщин. Со сцены множество раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий..
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В столице Дагестана состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
- Автор Мадина
- 25 февраля, 2020. Вторник 09:09
Прекрасным подарком мужскому населению Махачкалы к 23 февраля стал торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, который провели в пятницу, 21 февраля, в Русском драматическом театре им. М. Горького.
Заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов и заместитель мэра Запир Алхасов поздравили гостей от имени правительства республики.
Как отметили многие, концерт стал замечательным признанием в уважении и любви к защитникам Отечества от женщин. Со сцены множество раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий..
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