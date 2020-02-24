Данную информацию сообщает в своём официальном Инстаграм-аккаунте Администрация Главы и Правительства РД. Открывая мероприятие, премьер-министр Дагестана Артем Здунов поздравил присутствующих с Днём защитника Отечества, а также подчеркнул значимость реализации программы «Местные инициативы». Подробнее читайте здесь
В Новолакском районе состоялось открытие парка «Дружба» и памятника участникам Великой Отечественной войны
- Автор Габи
- 24 февраля, 2020. Понедельник 18:51
23 февраля в Новолакском районе (Новострой) открыли парк «Дружба» и памятник участникам Великой Отечественной войны — выходцам из сел Ахар и Шушия.
Данную информацию сообщает в своём официальном Инстаграм-аккаунте Администрация Главы и Правительства РД. Открывая мероприятие, премьер-министр Дагестана Артем Здунов поздравил присутствующих с Днём защитника Отечества, а также подчеркнул значимость реализации программы «Местные инициативы». Подробнее читайте здесь
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