«Защита Отечества – долг каждого мусульманина»

Каждый обязан быть патриотом нашей великой России, ведь патриотизм есть то самое чувство любви к своей Родине.

Россия исторически создавалась как многонациональная страна. Армия России — значительнейший элемент российской государственности, в течение всей последующей истории становилась все более полиэтничной и поликонфессиональной.

Участие мусульман в деятельности армии имеет многовековую историю и в силу исторических причин значительная часть этой истории выпадает на время существования Российской империи, ее армии и флота. В 1874 году в Российской империи ввели всеобщую воинскую повинность. Подробнее можно прочитать тут.