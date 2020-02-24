«Защита Отечества – долг каждого мусульманина»
- Автор Мадина
- 24 февраля, 2020. Понедельник 12:50
Каждый обязан быть патриотом нашей великой России, ведь патриотизм есть то самое чувство любви к своей Родине.
Россия исторически создавалась как многонациональная страна. Армия России — значительнейший элемент российской государственности, в течение всей последующей истории становилась все более полиэтничной и поликонфессиональной.
Участие мусульман в деятельности армии имеет многовековую историю и в силу исторических причин значительная часть этой истории выпадает на время существования Российской империи, ее армии и флота. В 1874 году в Российской империи ввели всеобщую воинскую повинность. Подробнее можно прочитать тут.
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