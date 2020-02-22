Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Как передают «Известия», самая высокая рекомендованная розничная цена базовой версии Active будет достигать 765 тысяч рублей. Стандартная комплектация будет включать в себя 2 передние подушки безопасности, систему управления стабилизацией, антипробуксовочную систему, систему помощи при старте на подъему, функцию обнаружения давления в шинах, электрорегулируемую поясничную поддержку водителя и технику вызова экстренных служб.

Комплектация Active Plus будет включать в себе кондиционер, подогрев переднего пассажирского и водительского сидений, аудиосистема и пульт управления центральным замком в ключе. Такая комплектация будет стоить от 840 тысяч до 905 тысяч рублей.

Версия Сomfort включает в себя обогрев руля, аудиосистему с цветным дисплеем и возможностью подключения к смартфону, такая комплектация обойдется водителю в 885-950 тысяч рублей. Самая оборудованная комплектация Elegance включает в себя 1,6-литровый мотор, отдачей в 123 лошадиные силы. В зависимости от коробки передач такая версия машины будет стоить от 1 015 000 до 1 055 000 рублей. В списке возможностей такой комплектации: контроль температуры, обогрев лобового стекла, передние и задние парктроники, подогрев форсунок стеклоомывателя и светодиодные фары и дневные ходовые огни. Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере. Седан представлен в новом дизайне: рисунок решетки радиатора теперь сетчатый, как у предыдущих авто бренда. Ранее мы писали, что Hyundai представила в России обновленный Solaris.