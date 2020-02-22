ЗАМАНА - Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

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22 февраля, 2020. Суббота 12:21
Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»

Главный архитектор города Дербент Иса Магомедов участвует во 2-м модуле программы профессионального развития для архитекторов России, проектировщиков, градостроителей, работников учреждений «Архитекторы.РФ».

Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»
Общество

Архитекторы приходят с визитом в известные архитектурные бюро Европы, исследуют наилучшим образом отстроенные жилые проекты и общественные места. Подробнее можно прочитать тут.

 

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