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Иса Магомедов принимает участие во втором модуле программы профессионального развития «Архитекторы.РФ»
- Автор Мадина
- 22 февраля, 2020. Суббота 12:21
Главный архитектор города Дербент Иса Магомедов участвует во 2-м модуле программы профессионального развития для архитекторов России, проектировщиков, градостроителей, работников учреждений «Архитекторы.РФ».
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