ЗАМАНА - Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!

Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!

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22 февраля, 2020. Суббота 12:19
Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!
Мозгобойня – игра в вопросы и ответы в кофейнях и ресторанах Махачкалы. В большей степени мозгобойня похожа на крутую вечеринку в кругу приятелей с элементами соревнования.
Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!
Общество
Мозгобойня – это почти 3 часа увлекательной игры. Игра пройдет 25 февраля 19:30. Подробнее можно прочитать тут.

 

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