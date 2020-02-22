Открыта регистрация на новую тематическую Мозгобойню – игра будет посвящена Дню защитника Отечества!
- Автор Мадина
- 22 февраля, 2020. Суббота 12:19
Мозгобойня – игра в вопросы и ответы в кофейнях и ресторанах Махачкалы. В большей степени мозгобойня похожа на крутую вечеринку в кругу приятелей с элементами соревнования.
Мозгобойня – это почти 3 часа увлекательной игры. Игра пройдет 25 февраля 19:30. Подробнее можно прочитать тут.
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