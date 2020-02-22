В деятельности форума будут участвовать работники Федерального агенства по делам молодежи и экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов из разных районов РФ. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане пройдет форум «Думай. Действуй. Создавай»
- Автор Мадина
- 22 февраля, 2020. Суббота 10:30
В РД с 23 по 25 февраля будет идти форум «Думай. Действуй. Создавай» в рамках воплощения проекта Республиканская школа социального проектирования «Dagestan Project» в столице Дагестана.
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