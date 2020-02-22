ЗАМАНА - В Дагестане в 2019 году отремонтировали домов в два раза больше запланированного

В Дагестане в 2019 году отремонтировали домов в два раза больше запланированного

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22 февраля, 2020. Суббота 10:26
В Дагестане в 2019 году отремонтировали домов в два раза больше запланированного

Фонд капитального ремонта региона в 2019 году обновил 99 многоквартирных домов вместо планируемых 50. На эти задачи было выделено более 360 миллионов рублей, передает ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы регионального фонда капитального ремонта Мурад Исаев.

В Дагестане в 2019 году отремонтировали домов в два раза больше запланированного
Общество

Как сообщают, большая часть обновленных многоквартирных домов были в таких городах, как Махачкала (35 домов), Изберг (18 домов), Каспийск (14 домов), Дербент (11 домов). В том числе, 9 домов обновлено в Ботлихском районе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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