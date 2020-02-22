В Дагестане в 2019 году отремонтировали домов в два раза больше запланированного

Автор Мадина

Фонд капитального ремонта региона в 2019 году обновил 99 многоквартирных домов вместо планируемых 50. На эти задачи было выделено более 360 миллионов рублей, передает ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы регионального фонда капитального ремонта Мурад Исаев.