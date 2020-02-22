ЗАМАНА - Глава Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарова напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Глава Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарова напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

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22 февраля, 2020. Суббота 10:21
Глава Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарова напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников

Руководитель Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова сдаст ЕГЭ по истории вместе с родителями школьников.

Глава Минобрнауки Дагестана Уммупазиль Омарова напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников
Общество

Уммупазиль Омарова пригласила родителей выпускников поучаствовать во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая планируется в 5 городах Дагестана 28 февраля.

Мероприятие посвящено Году памяти и славы и для сдачи ЕГЭ в этом году выбрали предмет «История». Подробнее можно прочитать тут.

 

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