Руководитель Минобрнауки РД Уммупазиль Омарова сдаст ЕГЭ по истории вместе с родителями школьников.

Уммупазиль Омарова пригласила родителей выпускников поучаствовать во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая планируется в 5 городах Дагестана 28 февраля.

Мероприятие посвящено Году памяти и славы и для сдачи ЕГЭ в этом году выбрали предмет «История». Подробнее можно прочитать тут.