ЗАМАНА - В горах Дагестана решили построить футбольный стадион

В горах Дагестана решили построить футбольный стадион

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21 февраля, 2020. Пятница 15:06
В горах Дагестана решили построить футбольный стадион

В Ботлихском районе Дагестана построят футбольный стадион. Сейчас власти региона объявили торги по выбору подрядчика, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на портал госзакупок RosTender.info.

В горах Дагестана решили построить футбольный стадион
Общество

Известно, что на все строительные работы будут направлены 144 млн рублей, а сдадут объект в конце 2020 года.

Планируется, что на стадионе разместят беговую дорожку, трибуны, электронное табло и административное здание.

 

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