Известно, что на все строительные работы будут направлены 144 млн рублей, а сдадут объект в конце 2020 года.
Планируется, что на стадионе разместят беговую дорожку, трибуны, электронное табло и административное здание.
В Ботлихском районе Дагестана построят футбольный стадион. Сейчас власти региона объявили торги по выбору подрядчика, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на портал госзакупок RosTender.info.
Известно, что на все строительные работы будут направлены 144 млн рублей, а сдадут объект в конце 2020 года.
Планируется, что на стадионе разместят беговую дорожку, трибуны, электронное табло и административное здание.
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