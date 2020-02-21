В горах Дагестана решили построить футбольный стадион

В Ботлихском районе Дагестана построят футбольный стадион. Сейчас власти региона объявили торги по выбору подрядчика, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на портал госзакупок RosTender.info .

Известно, что на все строительные работы будут направлены 144 млн рублей, а сдадут объект в конце 2020 года.

Планируется, что на стадионе разместят беговую дорожку, трибуны, электронное табло и административное здание.