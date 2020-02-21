ЗАМАНА - Volkswagen представил обновлённый Caddy

Volkswagen представил обновлённый Caddy

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21 февраля, 2020. Пятница 14:05
Volkswagen представил обновлённый Caddy

Немецкая компания Volkswagen презентовала 5-ю генерацию грузопассажирского фургона Caddy. Официальная презентация новой машины пройдет на международном мотор-шоу в Женеве.

Volkswagen представил обновлённый Caddy
Общество

Так, у новейшего Caddy будет нижняя радиаторная решётка с узором в виде пчелиных сот, а также горизонтальные светодиодные дневные ходовые огни, снаружи объединённые с помощью декоративной линии. Задние фонари будут затемнены и доходят в высоту почти до самой линии крыши. В салон оборудовали мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном. Для управления температуры в салоне встроена сенсорная панель как в новом Golf. Машина будет спроектирована на платформе MQB, предусматривающей колёсную базу разных размеров.  У нового автомобиля будет 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, либо 150-сильный мотор объёмом 1,5 литра. 

 

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