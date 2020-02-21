В процессе работы выявили средневековые надмогильные саркофаги. Так, археологи два раза приостанавливали проводимые работы на участках расположения саркофагов.
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В Дербенте благоустраивают парк Низами Гянджеви. За земляными работами, которые проводятся на данный момент, наблюдают согласно законодательству в области культурного наследия археологи ДФИЦ РАН.
В процессе работы выявили средневековые надмогильные саркофаги. Так, археологи два раза приостанавливали проводимые работы на участках расположения саркофагов.
Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь
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