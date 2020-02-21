Угрозы культурному наследию в парке им. Низами нет

Автор Габи

В Дербенте благоустраивают парк Низами Гянджеви. За земляными работами, которые проводятся на данный момент, наблюдают согласно законодательству в области культурного наследия археологи ДФИЦ РАН.