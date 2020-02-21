ЗАМАНА - Угрозы культурному наследию в парке им. Низами нет

Угрозы культурному наследию в парке им. Низами нет

Автор
21 февраля, 2020. Пятница 11:08
Угрозы культурному наследию в парке им. Низами нет

В Дербенте  благоустраивают парк Низами Гянджеви. За земляными работами, которые проводятся на данный момент, наблюдают согласно законодательству в области культурного наследия археологи ДФИЦ РАН.

Угрозы культурному наследию в парке им. Низами нет
Общество

В процессе работы выявили средневековые надмогильные саркофаги. Так, археологи два раза приостанавливали проводимые работы на участках расположения саркофагов.

Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь

 

Прочитано 8 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top