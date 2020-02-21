Шесть сел Буйнакского района реализуют у себя проект «Местные инициативы»
- Автор Мадина
- 21 февраля, 2020. Пятница 11:08
В Буйнакском районе с успехом воплотили в жизнь проект «Местные инициативы», созданный по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева. В селе Чиркей было организовано первое мини- футбольное поле.
Как заметил Глава Буйнакского района Камиль Изиев, программа поддержки местных предложений — это способ, дающий возможность решать социальные задачи местного уровня при активном участии самих жителей села. Подробнее можно прочитать тут.
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