Отметим, что реализация проекта “Экспертная Медиашкола” проходит с применением гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, который предоставлен Фондом президентских грантов. Более подробную информацию о событии вы можете прочесть здесь
В Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы
- Автор Габи
- 21 февраля, 2020. Пятница 11:00
В Дагестанском государственном техническом университете в дагестанской столице прошёл восьмой семинар Экспертной Медиашколы.
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