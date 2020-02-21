ЗАМАНА - В Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы

В Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы

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21 февраля, 2020. Пятница 11:00
В Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы

В Дагестанском государственном техническом университете в дагестанской столице прошёл восьмой семинар Экспертной Медиашколы.

В Махачкале состоялся восьмой семинар Экспертной Медиашколы
Общество

Отметим, что реализация проекта “Экспертная Медиашкола” проходит с применением гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, который предоставлен Фондом президентских грантов. Более подробную информацию о событии вы можете прочесть здесь

 

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