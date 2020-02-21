ЗАМАНА - Дагестан перейдет на прямые выплаты работникам по обязательному социальному страхованию

Дагестан перейдет на прямые выплаты работникам по обязательному социальному страхованию

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21 февраля, 2020. Пятница 10:13
Дагестан перейдет на прямые выплаты работникам по обязательному социальному страхованию
Накануне Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов участвовал в семинар-совещании относительно вопроса перехода ГУ-РО Фонда соцстрахования Российской Федерации по Республике Дагестан на механизм прямых выплат.
Дагестан перейдет на прямые выплаты работникам по обязательному социальному страхованию
Общество

Мероприятие прошло в столице республики в Доме Дружбы. В нём принял участие заместитель Председателя ФСС РФ Сергей Алещенко, который является управляющим региональным отделением ФСС Османа Эфендиева.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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