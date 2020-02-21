Дагестан перейдет на прямые выплаты работникам по обязательному социальному страхованию
- Автор Габи
- 21 февраля, 2020. Пятница 10:13
Накануне Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов участвовал в семинар-совещании относительно вопроса перехода ГУ-РО Фонда соцстрахования Российской Федерации по Республике Дагестан на механизм прямых выплат.
Мероприятие прошло в столице республики в Доме Дружбы. В нём принял участие заместитель Председателя ФСС РФ Сергей Алещенко, который является управляющим региональным отделением ФСС Османа Эфендиева.
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