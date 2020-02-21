В режиме онлайн: Бригады «скорой помощи» оснастили новыми планшетами

С помощью планшетов бригады скорой помощи и врачи стационаров получили возможность сразу же обмениваться информацией о состоянии пациента. Доктора в госпиталях будут знать, какой предварительный диагноз поставлен скорой. Сами врачи экстренной службы ещё до осмотра пациента смогут выявить с какими проблемами столкнутся, у них будет доступ к электронной карточке с историей болезни. Уже на пути к пациентам у бригады будет возможность узнать об аллергии, хронических и других болезнях пациента. В планшет встроен навигатор, помогающий водителям скорой как можно быстрее найти необходимый адрес. Как сообщают, планшеты должны помочь быстрее реагировать на вызовы.

Стоит отметить, что речь идет о гаджетах, с предустановленной государственной информационной системой в области здравоохранения Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.