ЗАМАНА - В режиме онлайн: Бригады «скорой помощи» оснастили новыми планшетами

В режиме онлайн: Бригады «скорой помощи» оснастили новыми планшетами

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21 февраля, 2020. Пятница 08:56
В режиме онлайн: Бригады «скорой помощи» оснастили новыми планшетами

Дагестанским бригадам «скорой помощи» выдали современные планшеты. Об этом объявили на официальном сайте Министерства здравоохранения республики.

В режиме онлайн: Бригады «скорой помощи» оснастили новыми планшетами
Общество

С помощью планшетов бригады скорой помощи и врачи стационаров получили возможность сразу же обмениваться информацией о состоянии пациента. Доктора в госпиталях будут знать, какой предварительный диагноз поставлен скорой. Сами врачи экстренной службы ещё до осмотра пациента смогут выявить с какими проблемами столкнутся, у них будет доступ к электронной карточке с историей болезни. Уже на пути к пациентам у бригады будет возможность узнать об аллергии, хронических и других болезнях пациента. В планшет встроен навигатор, помогающий водителям скорой как можно быстрее найти необходимый адрес. Как сообщают, планшеты должны помочь быстрее реагировать на вызовы.

Стоит отметить, что речь идет о гаджетах, с предустановленной государственной информационной системой в области здравоохранения Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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