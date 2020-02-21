Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов

В рамках реализации обязанностей по обеспечению закона при торговле мясными продуктами компаний продажи и общественного питания, в том числе реализующих свои продукты на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, Управлением Роспотребнадзора по Дагестану в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в области защиты прав потребителей и здоровья гражданина от 18.08.2017 № 672 «О проведении проверок организаций торговли и общественного питания» в 2019 г. устроено 153 проверочных визитов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продающих мясо и мясные продукты.

