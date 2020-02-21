Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность мясных продуктов
- Автор Мадина
- 21 февраля, 2020. Пятница 08:40
В рамках реализации обязанностей по обеспечению закона при торговле мясными продуктами компаний продажи и общественного питания, в том числе реализующих свои продукты на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, Управлением Роспотребнадзора по Дагестану в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в области защиты прав потребителей и здоровья гражданина от 18.08.2017 № 672 «О проведении проверок организаций торговли и общественного питания» в 2019 г. устроено 153 проверочных визитов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продающих мясо и мясные продукты.
За обнаруженные в процессе проверок ошибки по фактам продажи мясных продуктов без документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность для здоровья составлено 163 протоколов об административном правонарушении. Сделаны указы о наложении административных штрафов на сумму 821,5 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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