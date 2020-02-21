Отметим, что ежегодно география участников олимпиады становится шире.
Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС
Всероссийская олимпиада с международным участием по оказанию первой помощи "Спаси и сохрани" будет проведена в Дагестанском государственном медицинском университете в столице республики. Об этом сообщают журналисты пресс-службы ДГМА.
Отметим, что ежегодно география участников олимпиады становится шире.
Подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС
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