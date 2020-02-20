ЗАМАНА - Прокуратура вернула в собственность Махачкалы земельный участок

Прокуратура вернула в собственность Махачкалы земельный участок

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20 февраля, 2020. Четверг 15:29
Прокуратура вернула в собственность Махачкалы земельный участок

Прокуратура столицы Дагестана вернула в собственность Махачкалы участок земли по улице Чайковского, который был незаконным образом передан местному гражданину на основании фейкового распоряжения мэра Махачкалы. Информация об этом поступила от пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура вернула в собственность Махачкалы земельный участок
Общество

Участок земли кадастровой стоимостью примерно 700 тысяч рублей вернули в собственность города после заявления махачкалинской прокуратуры в Кировский районный суд, решением которого указ о передаче участка был признан недействительным. Также, суд признал недействительными документы о государственной регистрации прaва на землю.

Передают также, что по результатам прокурорской проверки в отношении лиц, незаконно ставшими владельцами земельного участка, было начато уголoвное дело по ч. 2 ст. 327 (подделка официального документа) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 

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