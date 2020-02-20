ЗАМАНА - Дагестанские травматологи получили уникальную передвижную установку

Дагестанские травматологи получили уникальную передвижную установку

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20 февраля, 2020. Четверг 14:06
Дагестанские травматологи получили уникальную передвижную установку

В дагестанский центр травматологии и ортопедии (РЦТО) пришла особенная перемещаемая рентгеновская установка «С-дуга». Приобретенный для больницы Минздравом РД аппарат уже установлен и используется. Информация об этом опубликована на сайте регионального министерства здравоохранения.

Дагестанские травматологи получили уникальную передвижную установку
Общество

С помощью аппарата доктора смогут проводить видеоконтроль перелома, с помощью компьютерной навигации - делается несколько рентгеновских фотографий под разными ракурсами, которые выводят потом на дисплей. Процент облучения невысок. Такой аппарат даст возможность выполнять более серьезные и сложные высокотехнологичные вмешательства в быстрые сроки и на высоком уровне, уменьшается и травматичность для пациентов. Благодаря аппарату и обучению докторов в РЦТО также появилась возможность осуществлять малоинвазивные вмешательства при переломах костей таза. Специальное обучение уже прошли 5 докторов. Ранее такую деятельность дагестанские хирурги не выполняли.

 

На данный момент перемещая рентгеновская установка «С-дуга» в госпитале начнет работать на полную мощность.

 

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