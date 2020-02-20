ЗАМАНА - Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов решил развивать туризм

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов решил развивать туризм

Автор
20 февраля, 2020. Четверг 11:51
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов решил развивать туризм

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел». Данная информация сообщается в материалах, которыми владеет Агентство городских новостей «Москва».

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов решил развивать туризм
Общество

В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания ООО «Хикмет Травел» была зарегистрирована 17 февраля 2020 года, генеральным директором которой является Хабиб. Основной вид деятельности фирмы — это «деятельность туристических агентств».

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top