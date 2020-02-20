В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания ООО «Хикмет Травел» была зарегистрирована 17 февраля 2020 года, генеральным директором которой является Хабиб. Основной вид деятельности фирмы — это «деятельность туристических агентств».
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов решил развивать туризм
- Автор Габи
- 20 февраля, 2020. Четверг 11:51
Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел». Данная информация сообщается в материалах, которыми владеет Агентство городских новостей «Москва».
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