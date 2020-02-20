Среди основных задач, запланированных на ближайшее время обозначены вопросы грамотной маршрутизации пациентов, у которых обнаружен диагноз рак и улучшение онкологического регистра. Подробнее об этом можно прочесть здесь
В Дагестане решили построить четыре новых корпуса на базе онкоцентра
- Автор Габи
- 20 февраля, 2020. Четверг 10:23
В Дагестане состоялась встреча министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова с главным онкологом Дагестана и руководителем Республиканкой клинической больницы Газиявом Мусаевым, на которой обсуждалось повышение эффективности работы онкологической службы в регионе.
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