В Дагестане решили построить четыре новых корпуса на базе онкоцентра

Автор Габи

В Дагестане состоялась встреча министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова с главным онкологом Дагестана и руководителем Республиканкой клинической больницы Газиявом Мусаевым, на которой обсуждалось повышение эффективности работы онкологической службы в регионе.