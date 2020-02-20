Отныне самая высокая мощность LADA Granta достигает 117 л.с. при 5800 об/мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об/мин.

Как передают в организации "Супер-Авто", для создания машин LADA Granta 1,8L организация проводит переоборудование готовых авто LADA Granta с 1,6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Снаружи машины 1.8L и 1.6L не отличить даже под капотом – отличие только в новой шатунно-поршневой группе, оборудованной в двигатель. Подробнее можно прочитать тут.