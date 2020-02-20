ЗАМАНА - LADA Granta получила более мощный двигатель

LADA Granta получила более мощный двигатель

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20 февраля, 2020. Четверг 10:30
LADA Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская организация "Супер-Авто", являющаяся дочерним ответвлением АВТОВАЗа, открыла прием заявок на покупку автомобилей семейства LADA Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,8 литра.

LADA Granta получила более мощный двигатель
Общество

Отныне самая высокая мощность LADA Granta достигает 117 л.с. при 5800 об/мин, а ее максимальный крутящий момент ограничен 164 Нм при 4200 об/мин.

Как передают в организации "Супер-Авто", для создания машин LADA Granta 1,8L организация проводит переоборудование готовых авто LADA Granta с 1,6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Снаружи машины 1.8L и 1.6L не отличить даже под капотом – отличие только в новой шатунно-поршневой группе, оборудованной в двигатель. Подробнее можно прочитать тут.

 

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