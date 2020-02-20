В Дагестане отремонтировали 72,4 км дорог
- Автор Габи
- 20 февраля, 2020. Четверг 10:11
Согласно региональному проекту «Дорожная сеть», который входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Дагестане ремонтируют и реконструируют автодороги столичной городской агломерации, а также республиканские и межмуниципальные.
В прошлом, 2019, году работы были проведены на 110 объектах. Финансирование в общей сложности составило 1,5 млрд рублей.
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