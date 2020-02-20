ЗАМАНА - Артём Здунов призвал разобраться с медотходами

Артём Здунов призвал разобраться с медотходами

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20 февраля, 2020. Четверг 08:39
Артём Здунов призвал разобраться с медотходами

Как сообщили «Замана» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства Дагестана, в столице республики прошло заседание регионального Правительства, на котором обсудили меры по обращению с ТКО, медицинскими и биологическими отходами.

Артём Здунов призвал разобраться с медотходами
Общество

Заседание провёл премьер-министр Дагестана Артём Здунов.

В мероприятии участвовали члены республиканского кабмина, представители администраций муниципалитетов и другие.

Министр природных ресурсов и экологии РД отметил, что каждое проводимое в регионе мероприятие по переходу на новую систему никаким образом не сказывается на тарифах в худшую сторону для жителей региона, наоборот, с 1 января 2020 года они уменьшились на 20%.

Отметим, что мониторинг объема образования медицинских отходов в организациях  демонстрирует, что в республике количество образующихся отходов в год составляет 10,46 тыс. тонн. 

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