ЗАМАНА - В программе "Земский доктор" сняты возрастные ограничения

В программе "Земский доктор" сняты возрастные ограничения

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20 февраля, 2020. Четверг 09:21
В программе &quot;Земский доктор&quot; сняты возрастные ограничения

На встрече с представителями СМИ министр Здравоохранения Дагестана объявил о некоторых поправках в программе «Земский доктор». Отныне отправиться в сельскую местность и получить финансовые средства сможет доктор любого возраста.

В программе "Земский доктор" сняты возрастные ограничения
Общество

Сумма выплат с 2020 года поднялась до 1 500 млн рублей для докторов и 750 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

Как сообщил министр, такие изменения помогут привлечь больше врачей в сельские районы страны. Это изменение не влияет на другие условия контракта, в которых указывается, что врач обязан будет работать в сельском районе не менее 5 лет. Средства на эти задачи уже направлены.

Также Джамалудин Гаджиибрагимов заметил, что в 2019 году у ведомства получилось трудоустроить 224 доктора и 10 фельдшера. Они все получили единовременные выплаты в полном объеме", передает пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

 

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