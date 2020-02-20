Правительство Республики Дагестан планирует в первый раз внедрить высокоточные способы диагностики при злокачественных новообразованиях крови, об этом объявили на селекторном собрании Министерства здравоохранения России, где обсудили тему воплощения федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

В первый раз в Республике Дагестан внедрят сложные высокоточные способы диагностики, такие как иммуногистохимические исследования при злокачественных новообразованиях крови, в данный момент подписываются договоры с компаниями, оказывающими такие исследования. Для людей диагностика будет полностью бесплатна, высокотехнологичные анализы будут оплачиваться в рамках государственных гарантий за счет средств ОМС.