Согласно данным источника, длина танка равняется трём метрам, высота составляет свыше 1,5 метра и весит он больше тонны. В танке помещаются три человека.
Хасавюртовский автомеханик создал макет легендарного советского танка Т-34
- Автор Габи
- 19 февраля, 2020. Среда 13:21
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне уроженец Хасавюрта Махмуд Абдурахманов решил построить макет легендарного советского танка Т-34. Об этом сообщает АИФ "Дагестан".
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