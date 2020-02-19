Было отмечено, что для реализации мероприятий национального проекта за 6 лет будет направят почти 20 млрд. рублей. Подробнее читайте здесь
В Дагестане вырастет финансирование нацпроекта «Здравоохранение»
- Автор Габи
- 19 февраля, 2020. Среда 11:42
В 2020 году вырастет финансирование национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане. Данной информацией поделился на пресс–конференции министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.
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