Так, в соответствии со словами представителя Минздрава РД согласно реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году финансируют закупку 19 ФАПов, ещё 10 пунктов будут открыты уже за счёт регионального бюджета. Подробную информацию читайте здесь
В 29 сёлах Дагестана откроются новые модульные ФАПы
- Автор Габи
- 19 февраля, 2020. Среда 10:29
В 2020 году в РД будет открыто 29 новых модульных фельдешерско-акушерских пунктов. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава регионального Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.
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