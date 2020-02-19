ЗАМАНА - Решена полувековая загадка о динозаврах

Решена полувековая загадка о динозаврах

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19 февраля, 2020. Среда 10:10
Решена полувековая загадка о динозаврах

Палеонтологи Квинслендского университета разгадали полувековую тайну об отпечатках динозавра, найденных на потолке пещеры в Центральном Квинсленде (Австралия). Ранее было принято мнение, что эти следы принадлежали единственному в своем роде четвероногому хищному динозавру. Информация об этом опубликована в пресс-релизе на Phys.org.

Решена полувековая загадка о динозаврах
Общество

Палеонтологи исследовали имеющиеся снимки и отпечатки 5 следов динозавра, так как сама пещера в данный момент закрыта для изучения. Были сделаны цифровые копии снимков и реализована виртуальная трехмерная модель следов. В начале ученым стало ясно то, что все следы были оставлены задними конечностями динозавра. Кроме того, форма следов указывает на то, что двуногий динозавр был вегетарианцем, а не мясоедом.

Позднее обнаружилось, что на самом деле следы были оставлены 2-мя травоядными динозаврами, которые гуляли по берегу древнего озера. Динозавры двигались по мягким осадочным породам, оставляя следы, которые позже были занесены песком. Мягкий осадок затем был разрушен в итоге эрозии, но остался более твердый песчаник, создавший своды пещеры.

 

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