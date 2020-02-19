Будущие приемные родители могут подробно исследовать профили детей-сирот со всей страны, ознакомиться с законодательной базой опекунства и усыновления, скачать образцы нужных документов и записаться на прием в федеральный банк данных о детях. Также на портале можно прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, касающихся ключевых терминов и понятий усыновления.
Цель сайта — сделать легче процесс оформления обязательных для усыновления и удочерения детей документов, обеспечить потенциальных приемных родителей всеми нужными сведениями и сделать приемное родительство в России более популярным. Согласно информации Верховного Суда России, в 2019 году в РФ взяли в семью 10 900 детей, и это почти на 1000 меньше, чем в 2018.