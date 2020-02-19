ЗАМАНА - Заработал всероссийский портал для всех, кто хочет стать приемными родителями

Заработал всероссийский портал для всех, кто хочет стать приемными родителями

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19 февраля, 2020. Среда 09:02
Заработал всероссийский портал для всех, кто хочет стать приемными родителями

Министерство Просвещения открыло единый всероссийский портал «Усыновление в Российской Федерации». На сайте опубликованы все нужные сведения, которые могут быть полезными семьям, собирающимся усыновить в семью ребенка-сироту.

Заработал всероссийский портал для всех, кто хочет стать приемными родителями
Общество

Будущие приемные родители могут подробно исследовать профили детей-сирот со всей страны, ознакомиться с законодательной базой опекунства и усыновления, скачать образцы нужных документов и записаться на прием в федеральный банк данных о детях. Также на портале можно прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, касающихся ключевых терминов и понятий усыновления.

Цель сайта — сделать легче процесс оформления обязательных для усыновления и удочерения детей документов, обеспечить потенциальных приемных родителей всеми нужными сведениями и сделать приемное родительство в России более популярным. Согласно информации Верховного Суда России, в 2019 году в РФ взяли в семью 10 900 детей, и это почти на 1000 меньше, чем в 2018.

 

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