Ранее, он занимал должность директора ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая». Подробную информацию о нём можно прочесть здесь
Директором даргинского театра стал Абдулкадиров Магомед Абубакарович.
Ранее, он занимал должность директора ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая». Подробную информацию о нём можно прочесть здесь
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