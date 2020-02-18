ЗАМАНА - В Дагестане назначен новый директор даргинского театра

В Дагестане назначен новый директор даргинского театра

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18 февраля, 2020. Вторник 16:50
В Дагестане назначен новый директор даргинского театра

Директором даргинского театра стал Абдулкадиров Магомед Абубакарович.

В Дагестане назначен новый директор даргинского театра
Общество

Ранее, он занимал должность директора ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая». Подробную информацию о нём можно прочесть здесь

 

 

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