ЗАМАНА - В Пятигорске обманутые дольщики получают выплаты

В Пятигорске обманутые дольщики получают выплаты

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18 февраля, 2020. Вторник 14:48
В Пятигорске обманутые дольщики получают выплаты

Граждане Пятигорска заключали договоры на приобретения жилья с организацией «Базис-строй». По итогам судебных разбирательств компанию признали обанкротившейся. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram

В Пятигорске обманутые дольщики получают выплаты
Общество

Выплаты будут начислены тем, кто покупал жилье на улице Пестова, 40 в 2−5 секции позиции 6. Благодаря выплатам компенсаций получится восстановить права 280 граждан. На эти задачи из бюджета компенсационного фонда было направлено 387 миллионов рублей. Выплату осуществит банк-агент Банк ДОМ.РФ, уполномоченный в области жилищного строительства. 

 

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