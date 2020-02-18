В Пятигорске обманутые дольщики получают выплаты

Граждане Пятигорска заключали договоры на приобретения жилья с организацией «Базис-строй». По итогам судебных разбирательств компанию признали обанкротившейся. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram

Выплаты будут начислены тем, кто покупал жилье на улице Пестова, 40 в 2−5 секции позиции 6. Благодаря выплатам компенсаций получится восстановить права 280 граждан. На эти задачи из бюджета компенсационного фонда было направлено 387 миллионов рублей. Выплату осуществит банк-агент Банк ДОМ.РФ, уполномоченный в области жилищного строительства.