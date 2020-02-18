Раскрыты характеристики PlayStation 5

На информацию, которую разместили на форуме 4Chan, обратили внимание IT-журналисты. В своей публикации инсайдер сообщал, что работает в организации, которая сотрудничает с Sony и Microsoft, и имеет доступ к игровым приставкам этих компаний. Не разглашая своего имена, пользователь поделился системными требованиями обеих приставок. Как он сообщил, обе консоли будут иметь приблизительно одинаковую производительность. Но приставка Sony получит более сильный видеоускоритель и большую оперативную память, а консоль Microsoft будет иметь преимущество в мощности процессора и высокой пропускной способности памяти. Пользователь сообщил, что PlayStation 5 будет иметь 18 гигабайт ОЗУ, жесткий диск емкостью 500 гигабайт и графическую карту с производительностью 12,6 терафлопс. Xbox Series X будет иметь 16 гигабайт ОЗУ и SSD на 1 терабайт, производительность видеокарты составит 11,8 терафлопс.

Инсайдер отметил, что у него нет данных об окончательном дизайне консоли Sony. О приблизительной цене консоли также нет никакой информации.