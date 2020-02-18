ЗАМАНА - В колониях Дагестана стали шить постельное бельё для медучреждений

В колониях Дагестана стали шить постельное бельё для медучреждений

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18 февраля, 2020. Вторник 13:27
В колониях Дагестана стали шить постельное бельё для медучреждений

В колониях Дагестана начали шить постельное бельё для больниц, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минпромэнерго республики.

В колониях Дагестана стали шить постельное бельё для медучреждений
Общество

Недавно в столице республики были обсуждены вопросы размещения в учреждениях уголовно-исполнительной системы Дагестана заказов на пошив постельного белья для нужд медучреждений РД. Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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