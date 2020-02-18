Если в 2018 году Дагестан был на 69 строчке, то в прошлом году уже на 64. Стоит все же признать, что республика сильно отстает от лидеров рейтинга, сумев набрать только 39,3 балла. Естественно, что лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, а вот самыми низкими по качеству жизни — Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Рейтинг работает исходя из 70 показателей, определяющих состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной области.
Дагестан поднялся в рейтинге регионов по качеству жизни
- Автор Мадина
- 18 февраля, 2020. Вторник 11:57
Республика Дагестан поднялась на 5 строчек в рейтинге субъектов России по качеству жизни.
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