Дагестан поднялся в рейтинге регионов по качеству жизни

Если в 2018 году Дагестан был на 69 строчке, то в прошлом году уже на 64. Стоит все же признать, что республика сильно отстает от лидеров рейтинга, сумев набрать только 39,3 балла. Естественно, что лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, а вот самыми низкими по качеству жизни — Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Рейтинг работает исходя из 70 показателей, определяющих состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной области.