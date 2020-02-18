ЗАМАНА - Дагестанские вина удостоились высших наград на всероссийской выставке

Дагестанские вина удостоились высших наград на всероссийской выставке

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18 февраля, 2020. Вторник 11:53
Дагестанские вина удостоились высших наград на всероссийской выставке

Дагестанское вино получило сразу 10 наград высшей пробы на всероссийской выставке «Продэкспо-2020».

Дагестанские вина удостоились высших наград на всероссийской выставке
Общество

Конкурсная выставка проходила в столице России с 10 по 14 февраля и объединила на своих площадках больше 70 тысяч гостей из различных стран и субъектов России. Винодельня из Дагестана ООО «Агролайн» представила свои вина на международном дегустационном конкурсе слепой дегустации. По итогам дегустации винам винодельни ООО «Агролайн» было вручено 4 золотые медали, 2 серебряные и 4 бронзовые.

 

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