Начало продаж рестайлингового Hyundai Solaris намечено на 18 февраля 2020 года. Об этом объявят на церемонии в Санкт-Петербурге на российском заводе компании Hyundai Motor.

Снимки обновлённого Hyundai Solaris ранее были опубликованы здесь.

Более подробная информация о презентации нового Hyundai Solaris 2020 будет опубликована на нашем сайте сразу после мероприятия.