Обновлённый Hyundai Solaris 2020 дебютирует 18 февраля
- Автор Габи
- 18 февраля, 2020. Вторник 09:01
Компанией «Хендэ Мотор СНГ» были опубликованы первые официальные фотографии обновлённого Hyundai Solaris.
Начало продаж рестайлингового Hyundai Solaris намечено на 18 февраля 2020 года. Об этом объявят на церемонии в Санкт-Петербурге на российском заводе компании Hyundai Motor.
Снимки обновлённого Hyundai Solaris ранее были опубликованы здесь.
Более подробная информация о презентации нового Hyundai Solaris 2020 будет опубликована на нашем сайте сразу после мероприятия.