ЗАМАНА - Обновлённый Hyundai Solaris 2020 дебютирует 18 февраля

Обновлённый Hyundai Solaris 2020 дебютирует 18 февраля

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18 февраля, 2020. Вторник 09:01
Обновлённый Hyundai Solaris 2020 дебютирует 18 февраля

Компанией «Хендэ Мотор СНГ» были опубликованы первые официальные фотографии обновлённого Hyundai Solaris.

Обновлённый Hyundai Solaris 2020 дебютирует 18 февраля
Общество

Начало продаж рестайлингового Hyundai Solaris намечено на 18 февраля 2020 года. Об этом объявят на церемонии в Санкт-Петербурге на российском заводе компании Hyundai Motor.

Снимки обновлённого Hyundai Solaris ранее были опубликованы здесь.

Более подробная информация о презентации нового Hyundai Solaris 2020 будет опубликована на нашем сайте сразу после мероприятия.

 

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взяты из открытых источников
 

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