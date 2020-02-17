Министр отметил, что также решён вопрос отсутствия учебников.
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В Дагестане все школьные автобусы старше 10 лет заменили на новые. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Министр отметил, что также решён вопрос отсутствия учебников.
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