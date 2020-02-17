ЗАМАНА - В Дагестане заменили старые школьные автобусы

В Дагестане заменили старые школьные автобусы

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17 февраля, 2020. Понедельник 16:45
В Дагестане заменили старые школьные автобусы

В Дагестане все школьные автобусы старше 10 лет заменили на новые. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В Дагестане заменили старые школьные автобусы
Общество

Министр отметил, что также решён вопрос отсутствия учебников. 

Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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