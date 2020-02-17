ЗАМАНА - Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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17 февраля, 2020. Понедельник 15:36
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Богатство одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского стало больше $1,6 миллиарда, сообщает ТАСС.

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Общество

Как сообщает издание со ссылкой на газету The Telegraph, увеличения финансового состояния Сторонского - а еще в апреле прошлого года его оценивали в $500 млн - случился в итоге очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut стала оцениваться в $6 млрд. Официальная информация об результатах раунда будет известна на следующей неделе.

Как сообщает Forbes, организация Revolut, предоставляющая банковские услуги, была создана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским и экс-разработчиком Deutsche Bank Владом Яценко. Как передают источники Forbes, доля Сторонского в организации составляет примерно 30%.

 

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