Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Как сообщает издание со ссылкой на газету The Telegraph, увеличения финансового состояния Сторонского - а еще в апреле прошлого года его оценивали в $500 млн - случился в итоге очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut стала оцениваться в $6 млрд. Официальная информация об результатах раунда будет известна на следующей неделе.

Как сообщает Forbes, организация Revolut, предоставляющая банковские услуги, была создана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским и экс-разработчиком Deutsche Bank Владом Яценко. Как передают источники Forbes, доля Сторонского в организации составляет примерно 30%.