Как сообщают, на граждан России в ближайшее время может обрушиться волна спам-звонков. В частности, это могут быть риелторские агентства и компании по продаже различных товаров.
С конца 2019 года маркетологам стала доступна новая технология, которая способна находить номера телефонов гостей сайтов. Чтобы личные данные пользователей стали известны, нужно просто зайти на онлайн-платформу с гаджета.
Обнаружилось, что как только номер оказывается в руках злоумышленников, людям начинают звонить и предлагать куплю-продажу недвижимости и других категорий товаров и услуг.
Как заявляют юристы, такие действия нарушают сразу 2 закона - «О персональных данных» и «О рекламе». Специалисты замечают, что всему виной незнание граждан о кибербезопасности и способов борьбы со спамом.
Дабы телефонный спам закончился, эксперты советуют обращаться в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Это поможет остановить нелегальное распространение номеров абонентов, а также поможет жителям лучше разбираться их правах в сети.