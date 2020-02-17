ЗАМАНА - В России появился новый метод воровства персональных данных

В России появился новый метод воровства персональных данных

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17 февраля, 2020. Понедельник 15:00
В России появился новый метод воровства персональных данных

В понедельник, 17 февраля, российские интернет-компании и администраторы различных сайтов объявили, что создали новейший способ воровства личных данных пользователей. Об этом передают «Известия».

Как сообщают, на граждан России в ближайшее время может обрушиться волна спам-звонков. В частности, это могут быть риелторские агентства и компании по продаже различных товаров.

С конца 2019 года маркетологам стала доступна новая технология, которая способна находить номера телефонов гостей сайтов. Чтобы личные данные пользователей стали известны, нужно просто зайти на онлайн-платформу с гаджета.

Обнаружилось, что как только номер оказывается в руках злоумышленников, людям начинают звонить и предлагать куплю-продажу недвижимости и других категорий товаров и услуг.

Как заявляют юристы, такие действия нарушают сразу 2 закона - «О персональных данных» и «О рекламе». Специалисты замечают, что всему виной незнание граждан о кибербезопасности и способов борьбы со спамом.

Дабы телефонный спам закончился, эксперты советуют обращаться в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Это поможет остановить нелегальное распространение номеров абонентов, а также поможет жителям лучше разбираться их правах в сети.

 

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