Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

В компании объявили, что в начале презентация состоится на местном рынке, а мировая премьера пройдет уже в марте на выставке в Женеве. Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.

В салоне использовали улучшенную мультимедийную систему с крупным экраном, а также отдельный блок управления климатической системой. Машина теперь имеет новый улучшенный агрегат, который выдает мощностью 305 л.с. В машину поместили систему полного привода.