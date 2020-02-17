ЗАМАНА - Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

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17 февраля, 2020. Понедельник 14:11
Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

Новый южнокорейский кроссовер Kia Sorento планируют уже сегодня представить перед широкой публикой.

В компании объявили, что в начале презентация состоится на местном рынке, а мировая премьера пройдет уже в марте на выставке в Женеве. Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.

В салоне использовали улучшенную мультимедийную систему с крупным экраном, а также отдельный блок управления климатической системой. Машина теперь имеет новый улучшенный агрегат, который выдает мощностью 305 л.с. В машину поместили систему полного привода.

 

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