Артём Здунов и Сергей Кравцов посетили школу №26 в Махачкале.

Сегодня, 17 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов и министр просвещения России Сергей Кравцов пришли с визитом в махачкалинскую школу №26, где возводят блок — пристройки на 604 ученических места.

«Средняя общеобразовательная школа № 26» была построена в 1961 году. С 1975 года уроки стали идти в нынешнем здании. Учебное заведение 4 раза объявлялось лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года России»: в 1997г., 1998г., 1999г., 2001г. В 2008 году школа получила грант в рамках Национального проекта «Образование».

В школе 16 паспортизированных кабинетов, работает библиотека, есть качественный спортивный зал, столовая, где горячее питание получает 1629 учеников начальных классов. В здание школы обеспечен доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы и перила.