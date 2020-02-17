«Средняя общеобразовательная школа № 26» была построена в 1961 году. С 1975 года уроки стали идти в нынешнем здании. Учебное заведение 4 раза объявлялось лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года России»: в 1997г., 1998г., 1999г., 2001г. В 2008 году школа получила грант в рамках Национального проекта «Образование».
В школе 16 паспортизированных кабинетов, работает библиотека, есть качественный спортивный зал, столовая, где горячее питание получает 1629 учеников начальных классов. В здание школы обеспечен доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы и перила.