В Дагестане подешевели услуги ЖКХ и фрукты

Цены на продукты в Дагестане в начале 2020 года повысились в среднем на 0,4%, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на релиз Дагестанстата.

Значительное сезонное подорожание наблюдалось на многих наблюдаемых видах плодоовощной продукции. Всего за месяц на 25,6% повысилась цена винограда, на 17% – свежих помидоров, на 4,9% и 5,1% – огурцов и яблок соответственно, на 2,3-3,9% – картофеля, груши и лука репчатого.

Помимо того, на 10,9% подешевели апельсины, на 3-3,9% снизились цены на сухофрукты, свёклу столовую, бананы.

При этом в регионе стали меньше тарифы на обращение с твёрдыми коммунальными отходами и на водоотведение (17,8% и 2,1% соответственно).