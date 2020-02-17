ЗАМАНА - В Дагестане на защиту от паводков выделят 20 млн рублей

В Дагестане на защиту от паводков выделят 20 млн рублей

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17 февраля, 2020. Понедельник 10:18
В Дагестане на защиту от паводков выделят 20 млн рублей

Министерство природы Дагестана в 2020-2021 годах с целью защитить граждан республики от негативного воздействия вод организует в населенных пунктах региона капитальный ремонт защитных водооградительных валов и отстроит берегозащитные сооружения. 

В Дагестане на защиту от паводков выделят 20 млн рублей
Общество

Как сообщает пресс-служба ведомства, капитальный ремонт начнут на реках Гюльгерычай в Курахском районе, Терек в Кизлярском и Бабаюртовском районах, Самур в Ахтынском районе и Аксай в Хасавюртовском районе.

В итоге организованных работ от негативного воздействия паводковых вод будут защищены больше 2 тысяч граждан, сельхозугодия общей площадью 9 тысяч гектаров и объекты инфраструктуры.

Также, на организацию мероприятий по установлению границ зон затопления и подтопления 73 населенных пунктов из дагестанского бюджета направят на это средства в размере 20 миллионов рублей.

 

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