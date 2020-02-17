Министерство природы Дагестана в 2020-2021 годах с целью защитить граждан республики от негативного воздействия вод организует в населенных пунктах региона капитальный ремонт защитных водооградительных валов и отстроит берегозащитные сооружения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, капитальный ремонт начнут на реках Гюльгерычай в Курахском районе, Терек в Кизлярском и Бабаюртовском районах, Самур в Ахтынском районе и Аксай в Хасавюртовском районе.

В итоге организованных работ от негативного воздействия паводковых вод будут защищены больше 2 тысяч граждан, сельхозугодия общей площадью 9 тысяч гектаров и объекты инфраструктуры.

Также, на организацию мероприятий по установлению границ зон затопления и подтопления 73 населенных пунктов из дагестанского бюджета направят на это средства в размере 20 миллионов рублей.