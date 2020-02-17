ЗАМАНА - Камильгерей Салгереев принёс свои извинения за некорректные высказывания

Камильгерей Салгереев принёс свои извинения за некорректные высказывания

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17 февраля, 2020. Понедельник 09:29
Камильгерей Салгереев принёс свои извинения за некорректные высказывания

Стало известно, что заместитель Хасавюртовской мечети Камильгерей Салгереев извинился за то, что оскорбительно высказался о деятельности хореографических кружков. Видео с оскорблениями доступно по ссылке. Материал с извинениями можно просмотреть здесь

 

 

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