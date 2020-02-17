Камильгерей Салгереев принёс свои извинения за некорректные высказывания

Стало известно, что заместитель Хасавюртовской мечети Камильгерей Салгереев извинился за то, что оскорбительно высказался о деятельности хореографических кружков. Видео с оскорблениями доступно по ссылке. Материал с извинениями можно просмотреть здесь