Камильгерей Салгереев принёс свои извинения за некорректные высказывания
- Автор Габи
- 17 февраля, 2020. Понедельник 09:29
Стало известно, что заместитель Хасавюртовской мечети Камильгерей Салгереев извинился за то, что оскорбительно высказался о деятельности хореографических кружков. Видео с оскорблениями доступно по ссылке. Материал с извинениями можно просмотреть здесь
Последнее от Габи
- В Дербентском районе незаконно вырубили деревья на 1,2 млн рублей
- В Дагестане подешевели услуги ЖКХ и фрукты
- Камильгерей Салгереев извинился некорректное высказывание о деятельности хореографических кружков
- Камильгерей Салгереев некорректно высказался о деятельности хореографических кружков
- Экс-следователь Ставрополья требует компенсацию у СМИ за сломанную карьеру