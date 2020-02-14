Полиция Дагестана помогает нуждающимся жителям
- Автор Мадина
- 14 февраля, 2020. Пятница 16:19
В Акушинском районе полицейские организовали акцию помощи престарелым одиноким и нуждающимся жителям.
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Во время одного из выездов в районы Дагестана, пару недель назад (может чуть больше), к руководству республиканского МВД обратилась пожилая женщина. Она посетовала на то, что "трудно стало справляться по хозяйству, силы уже не те, дров наколоть некому". "А у вас такие крепкие ребята, им ведь не сложно...", - продолжила бабуля. Что ж, разумный подход, грамотная мотивация! Сказано - сделано! Теперь у всей районной полиции по всей республике новая задача - колка дров на свежем воздухе в горной местности. Чем не фитнес? И сами оздоравливаются, и бабушкам помогают. Кроме того, в дом с пустыми руками не заходят, так что подарки приветствуются! Молодец, бабуля! И себе помогла, и многим другим ровесницам и ровесникам. Теперь мы ждём фото и из других районов. Запустим акцию "Помоги бабуле". Будем публиковать. _________________________________ В Акушинском районе сотрудниками отдела МВД была оказана адресная помощь престарелым одиноким гражданам. 11 февраля в Акушинском районе сотрудники отдела МВД России по Акушинскому району в селе Усиша посетили престарелых местных жителей и малоимущие семьи, на попечении которых находятся несовершеннолетние дети. Всем им была оказана материальная помощь в виде продовольственного набора, а также оказано содействие в решении некоторых жилищно-бытовых проблем граждан (это они о колке дров).? С уважением, Админ. @mvd.dagestan
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